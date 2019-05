Nach einem Erholungsversuch in Richtung der Marke von 110 während der europäischen Handelszeiten verlor der USD/JPY in den letzten Stunden seine Dynamik und kollabierte auf 109,50. Grund dafür war die hohe Nachfrage am Markt nach sicheren Anlagehäfen wie dem japanischen Yen. Zum Zeitpunkt des Schreibens handelte das Paar bei 109,56 und damit um 0,19% ...

