Am 37. Spieltag der 3. Liga hat der Karlsruher SC gegen Preußen Münster mit 4:1 gewonnen. Durch den Sieg stieg der Karlsruher SC am vorletzten Spieltag in die 2. Fußball-Bundesliga auf.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.