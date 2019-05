Die Regierungspartei African National Congress (ANC) hat die Parlamentswahlen in Südafrika gewonnen. Der Stimmenanteil des ANC betrug 57,75 Prozent, teilte die Wahlkommission nach Auszählung aller Wahlkreise am Samstag mit.



Es ist das bisher schlechteste Ergebnis der Partei des im Jahr 2013 verstorbenen Politikers und Aktivisten Nelson Mandela seit dem Ende des Apartheid-Regimes im Jahr 1994. Bei der letzten Parlamentswahl hatte der ANC noch 62,15 Prozent der Stimmen erreicht. Die führende Oppositionspartei, die Democratic Alliance (DA), kam auf 20,75 Prozent der Stimmen. 2014 hatte die Democratic Alliance noch 22,25 Stimmen erreicht.



Die Wahlbeteiligung erreichte in diesem Jahr mit 65 Prozent einen historischen Tiefstand.