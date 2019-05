Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gegen Stimmen aus der Union verteidigt, die einen baldigen Wechsel von Merkel zur CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wollen. "Der beste Garant für gute Wahlergebnisse ist eine gute und wirksame Politik der großen Koalition. Für einen Wechsel gibt es keinen Anlass", sagte Seehofer der "Rheinischen Post".



Kramp-Karrenbauer sei eine sehr qualifizierte Politikerin. "Aber was da gerade diskutiert wird, ist Käse", so der ehemalige CSU-Chef. Für einen Rücktritt von Merkel als Kanzlerin gebe es außerdem überhaupt keinen Anlass.



"Sie ist in dieser Regierung die Beste. Sie hat ein sehr hohes Maß an Vertrauen in der Bevölkerung, ist glaubwürdig", so der Bundesinnenminister. "Ich kenne niemanden in der Welt, der so sehr auf Achse ist wie sie. Sie reibt sich auf für unser Land", fügte Seehofer hinzu.