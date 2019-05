Die Bundesregierung will mehr für IT-Sicherheit tun und plant in Dresden ein neues Cyber-Zentrum aufzubauen. Bis 2020 sollen dort rund 200 Mitarbeiter des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) arbeiten, wie aus einer internen BSI-Mail hervorgeht, über die die "Bild am Sonntag" berichtet.



Mit dem neuen Standort in Dresden ist das Bonner BSI künftig deutlich näher dran an der Entstehung von Innovationen im IT-Bereich. Denn in der Region ("Silicon Saxony") haben sich neben zahlreichen Forschungseinrichtungen wie dem Fraunhofer Institut viele wichtige Industrieunternehmen angesiedelt. So produziert etwa der US-amerikanische Chiphersteller AMD in Dresden seine gesamten Mikroprozessoren, die er weltweit verkauft.