LEG hat preisgünstige Mietwohnungen in Nordrhein-Westfalen im Fokus. Im Bestand sind derzeit etwa 133.000 Wohnungen und die LEG plant weitere Zukäufe. Nicht nur durch die Zuwanderung steigt der Bedarf an kleineren, mietgünstigen Wohnungen immer weiter, denn in den Ballungsräumen sind Wohnungen ohnehin knapp und auch Studentenbuden werden immer teurer. Die Aktie hatte im April ein Allzeithoch bei 110,30 Euro markiert und danach gab es Gewinnmitnahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...