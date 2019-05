Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.990 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Minus von 0,6 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag. An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von RWE, Eon und SAP entgegen dem Trend im Plus. Eon hatte zuvor neue Bilanzzahlen vorgestellt. Unter anderem wurde dabei die Jahresprognose bestätigt.



Die Aktien von Thyssenkrupp, Daimler und Continental bilden gegenwärtig die Schlusslichter der Liste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen kaum verändert. Ein Euro kostete 1,1231 US-Dollar (-0,05 Prozent). Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Morgen wurden für eine Feinunze 1.282,40 US-Dollar gezahlt (-0,28 Prozent).



Das entspricht einem Preis von 36,71 Euro pro Gramm.