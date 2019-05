Der USD/CAD konnte zum Beginn der neuen Handelswoche steigen und seine Erholung vom Freitag 1,5-Wochentief ausbauen, aber es fehlt der Bewegung an Dynamik. Der kanadische Dollar legte gegenüber seinem US Konkurrenten an Wert zu und so erreichte das Paar am Freitag seinen niedrigsten Stand seit dem 1. Mai, nach dem die kanadischen Arbeitsmarktdaten ...

