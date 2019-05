Die US-Filmschauspielerin und Sängerin Doris Day ist tot. Sie starb am Montag im Alter von 97 Jahren, teilte ihre Stiftung mit.



Day hatte ihre Karriere als Sängerin verschiedener Big Bands begonnen. Nach 1947 spielte sie in zahlreichen Hollywood-Produktionen mit. Sie zählte zwischenzeitlich zu den kommerziell erfolgreichsten Hollywood-Schauspielerinnen. Nach dem Ende ihrer Filmkarriere in den 1970er Jahren zog sich Day aus der Öffentlichkeit zurück und setzte sich vor allem für den Tierschutz ein.