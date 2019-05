Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung gegen Angriffe aus der Union verteidigt. "Die Grundrente hat eine Schlüsselposition im Sozialstaatskonzept der SPD", sagte Giffey dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagausgaben).



"Dabei geht es um Menschen mit kleinen Einkommen. Das Thema Altersarmut, die Bilder von älteren Menschen, die zur Tafel gehen oder Flaschen sammeln, treiben viele in Deutschland um." Die SPD wolle, dass Frauen und Männer, die gearbeitet, Kinder großgezogen oder Angehörige gepflegt hätten, eine auskömmliche Rente im Alter erhalten, so die Bundesministerin. "Wir sind für eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung, denn es geht dabei um die Anerkennung von Lebensleistung", so Giffey.



"Wer ein Leben lang gearbeitet hat und trotzdem immer mit wenig Geld auskommen musste, der soll am Ende nicht noch bis in den letzten Winkel seines Lebens ausgeleuchtet werden."