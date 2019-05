Vom 22. bis 24. Mai 2019 stehen im niederländischen s'Hertogenbosch die Champignondagen auf dem Programm. Wie immer trifft sich die internationale Branche an diesen drei Tagen in den Brabanthallen. Die Champignondagen finden mittlerweile in jedem dritten Jahr statt. Ein Besuch ist für alle, die in der Szene aktiv sind, Pflicht. Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite...

Den vollständigen Artikel lesen ...