Der Immobilien-Konzern aus Berlin hat am Montag im Tagesverlauf die 100- und 200-Tage-Linie überschritten. Die Aktie hatte im März bei 44,83 Euro das Allzeithoch notiert und danach ging es bis auf unter 39,00 Euro bergab. Dieser Kursverlust war einer Debatte über Enteignungen geschuldet, von dem auch die Deutsche Wohnen mir ihrem großen Bestand an Wohnungen in Berlin betroffen wäre. Die Kursverluste scheinen aber "Schnee von gestern" zu sein, denn ...

