Der Finanzkonzern Legg Mason Inc. (ISIN: US5249011058, NYSE: LM) zahlt eine Quartalsdividende von 0,40 US-Dollar je Aktie und erhöht damit die Dividendenausschüttung um 6 Cents oder 17,6 Prozent. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 22. Juli 2019 (Record date: 2. Juli 2019). Damit schüttet der Konzern auf das Gesamtjahr gesehen 1,60 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Das entspricht beim aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...