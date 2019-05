Der Photovoltaik-Anlagenbauer konnte Umsatz und Ergebnisse steigern. Manz bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr.Die Manz AG hat in den ersten drei Monaten des Jahres ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 12 Prozent auf 76,8 Millionen Euro steigern können. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich um rund 7 Millionen Euro auf 5,1 Million Euro, wie der Photovoltaik-Anlagenbauer am Dienstag veröffentlichte. Auch beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) drehte Manz ebenfalls ins Plus. Nach -3,5 Millionen Euro im Vorjahresquartal erreichte es nun 0,6 Millionen ...

