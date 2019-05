Der USD/CAD bleibt am Donnerstag die 3. Sitzung in Folge unter Druck und so erreichte er sein neues Wochentief bei 1,3415/10. Nach dem Rückgang von der 1,3500, nahm am Mittwoch der Abwärtsdruck mit dem Abbau von Long Positionen zu, während sich die Ölpreise mit den zunehmenden Spannungen im Nahen Osten erholen. Die positive Dynamik wurde am Donnerstag ...

