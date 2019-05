Von ihren Klimazielen ist die Bundesregierung weit entfernt. Das zeigt der Projektionsbericht 2019, den das Bundesumweltministerium jetzt in Berlin vorgelegt hat.Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind verpflichtet, alle zwei Jahre eine Schätzung vorzunehmen, wie sich ihre jeweiligen Treibhausgasemissionen in den kommenden 20 Jahren voraussichtlich entwickeln. Diesen Projektionsbericht 2019 hat das Bundesumweltministerium jetzt vorgelegt - und er fällt schlechter aus als 2017. Dem aktuellen Bericht zufolge werden in Deutschland die gesamten Treibhausgasemissionen bis 2020 im Vergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...