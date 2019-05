Der DAX ist am Freitagmittag weiter im Minus geblieben. Kurz nach 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 12.210 Punkten berechnet, 0,8 Prozent unter Vortagesschluss.



Der Handelsstreit zwischen den USA und China und der Kleine Verfall am Terminmarkt waren beherrschende Themen auf dem Parkett. Da half es auch nicht, dass der Nikkei-Index in der Nacht davor zugelegt und mit einem Stand von 21.250,09 Punkten geschlossen hatte (+0,89 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1169 US-Dollar (-0,04 Prozent).