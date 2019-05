Jeder sechste Deutsche fühlt sich bei der Nationalhymne an die Nazis erinnert. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA für die "Super Illu".



Demnach sagen 16,3 Prozent, der aktuelle Text der deutschen Hymne erinnere sie zu sehr an den Nationalsozialismus. Im Osten (23,1 Prozent) haben deutlich mehr Menschen entsprechende Assoziationen als im Westen (14,3 Prozent). Rund jeder fünfte Deutsche (19,5 Prozent) glaubt, dass der Text der deutschen Nationalhymne nicht ausreichend geeignet ist, um das wiedervereinte Deutschland zu repräsentieren. In Ost wie West gibt es allerdings auch eine deutliche Mehrheit für die Beibehaltung des bisherigen Textes.



61,1 Prozent sind gegen eine Änderung (West: 62,9 Prozent, Ost: 54,7 Prozent). Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat mit seiner Forderung eines neuen Textes selbst bei den Anhängern seiner eigenen Partei keine Mehrheit - 50,6 Prozent aller Linkspartei-Wähler plädieren laut der Umfrage für eine Beibehaltung der dritten Strophe von Hoffmann von Fallerslebens Deutschlandlied.