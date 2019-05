Wer Erfolg haben möchte - ganz gleich in welchem Lebensbereich -, braucht in der Regel zunächst einmal einen langen Atem; nur in sehr seltenen Fällen stellt sich Erfolg einfach so über Nacht ein. Es ist daher überaus hilfreich, wenn man von dem jeweiligen Vorhaben auch mehr als überzeugt ist und ein klares Ziel vor Augen hat. Denn ansonsten ist die Gefahr groß, dass einem schon bei der ersten Hürde die Puste ausgeht. Können darüber hinaus auch noch andere Menschen von dieser Idee begeistert werden, steht dem langfristigen Erfolg des jeweiligen Vorhabens kaum mehr etwas im Wege.Es kommt also nicht von ungefähr, dass sich die Quirin Champions Konferenz zu einer erfolgreichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...