An dem genannten gleitenden Durchschnitt befindet sich auch der fallende Trendlinien Bruchpunkt Widerstand, der am Donnerstag durchbrochen wurde und nun ist dieses Niveau für die Bären sehr wichtig Die Oszillatoren haben sich auf dem Tageschart bereits aus dem überverkauften Bereich erholt und auf dem Stundenchart nimmt die negative Dynamik zu, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...