Zum Wochenausklang hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.238,94 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Die am Freitag bekannt gewordene Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die angekündigte Festlegung über mögliche Sonderzöllen auf Autoimporte um sechs Monate zu verschieben, half den Autobauern nicht. Daimler, Volkswagen und Conti waren kurz vor Handelsende alle im Minus, BMW sogar deutlich, wobei hier ebenso wie bei Vonovia und FMC die Dividendenauszahlung den Kurs nummerisch schmälerte. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1162 US-Dollar (-0,11 Prozent).