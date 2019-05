Die Fleischbranche muss sich in den kommenden Jahren auf einen gewaltigen Umbruch einstellen. Das sagt eine aktuelle Erhebung der Unternehmensberatung A. T. Kearney voraus, für die Experten und Unternehmen weltweit befragt wurden und über die der "Spiegel" berichtet.



Demnach könnte der Absatz von veganen Fleischimitaten und künstlichem Fleisch in den nächsten Jahren explosionsartig wachsen - zulasten des herkömmlichen Fleischverzehrs. Laut der Studie dürfte der Marktanteil von Fleischersatz aus Pflanzen und Fleisch aus Zellkulturen bis 2030 auf 28 Prozent des gesamten Fleischmarkts anwachsen. Das entspräche einem Umsatz von knapp 400 Milliarden US-Dollar. 2040 könnte der Marktanteil der Fleischalternativen sogar 60 Prozent betragen.



Die Autoren erwarten, dass im Labor gezüchtetes Kunstfleisch bis dahin genauso schmeckt und aussieht wie echtes Fleisch und ähnlich viel kostet. Bislang ist es nicht marktreif und sehr teuer. Bei einem Preis von 40 US-Dollar pro Kilo Kunststeak könnte Laborfleisch massentauglich werden, so die Experten von A. T. Kearney. Diese Schwelle könnte 2030 erreicht sein.