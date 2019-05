Den fünften Tag in Folge steht das britische Pfund in dieser Woche unter Druck und rutschte am Freitag mit 1,2720 Dollar auf den tiefsten Stand seit 15. Januar gegenüber dem US-Dollar. Zuletzt handelte der GBP/USD auf 1,2730 Dollar und damit 0,5 Prozent im Minus. Allein in dieser Woche ist das Währungspaar um 270 Pips abgerutscht. Früh am heutigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...