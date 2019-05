Der Generalsekretär der CDU, Paul Ziemiak, kritisiert die österreichische FPÖ hart. "Der Fall Strache zeigt: Rechtspopulisten geht es immer nur um sie selbst, nie um Politik für die Menschen.", sagte Ziemiak der "Welt am Sonntag": "Menschen wie Strache haben nichts in einer Regierung zu suchen. Wir müssen bei der Europawahl verhindern, dass Rechtspopulisten in Europa an Einfluss gewinnen können."



Der FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache war am Morgen von seinen Ämtern als Vizekanzler und Parteichef zurückgetreten, weil er in einem am Freitag veröffentlichten Video aus dem Jahr 2017 einer angeblichen russischen Investorin staatliche Aufträge als Gegenleistung für Wahlkampfhilfe verspricht. Straches FPÖ regiert in einer Koalition mit der Österreichischen Volkspartei von Sebastian Kurz, einer Schwesterpartei von Ziemiaks CDU.