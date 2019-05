Die Aktie des weltgrößten Minenbetreibers Barrick Gold hat ein Hoch im März mit einem Kurs um 14,50 Euro kreiert und sich inzwischen in einen Bereich der Unterstützung begeben. Das Tief konnte man am 10. Mai mit 12,00 Euro sehen und wenn dieses Tief vor einer weiteren Unterstützung bei rund 11,80 Euro nicht unterboten wird, könnte man mit einem Pullback rechnen. Wie üblich hat sich die Aktie des Goldminenbetreibers am Goldpreis orientiert und der ...

