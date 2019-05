Nach der Kursexplosion am 04. April hat sich die Aktie in eine fallende Seitwärtsbewegung begeben. Jetzt steht Medigene im Bereich der charttechnischen Unterstützung. Ein kleiner Umsatzschub kann den Ausbruch herbeiführen. Im Moment ist noch nicht sicher in welche Richtung der Ausbruch erfolgt. Auf jeden Fall sehen wir eine spannende Situation. Wenn man sich die Chartsignale anschaut, zeigt der Weg nach Süden. Wenn es eine Gegenreaktion bei der Unterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...