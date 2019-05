In der Gemeinde Rettenbach am Auerberg im schwäbischen Landkreis Ostallgäu ist es am Sonntagmorgen in einem Wohnhaus zu einer Explosion gekommen. Das Haus stürzte als Folge komplett ein, berichten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Polizeiangaben.



Laut eines Berichts des Bayerischen Rundfunks werden bis zu vier Personen noch in den Trümmern vermutet. Die Rettungsmaßnahmen laufen aktuell noch, zahlreiche Helfer sind im Einsatz. Warum es zu der Explosion kam, war zunächst unklar.