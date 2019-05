Der Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg hat Damir Canadi mit sofortiger Wirkung als neuen Cheftrainer verpflichtetet. Der Österreicher habe einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben, teilte der Verein am Sonntagnachmittag mit.



"Wir haben uns bewusst für einen Neuanfang auf dieser Position entschieden", ließ sich der Nürnberger Sportvorstand Robert Palikuca zitieren. Canadi habe bereits mehrfach bewiesen, dass er ein akribischer Arbeiter sei, der Spieler besser machen könne und dessen Teams attraktiven Fußball spielten. Zuletzt arbeitete der Fußballlehrer beim griechischen Erstligisten Atromitos Athen und führte den Verein zweimal in Folge in den internationalen Wettbewerb. Der Wiener bringt aus Athen seinen Co-Trainer Eric Orie mit nach Franken.



Die Nürnberger waren nach dem Saisonabschluss am Samstag als Tabellenletzter aus der Bundesliga abgestiegen.