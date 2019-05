Der frühere Außenminister Joschka Fischer sieht in den neuen Grünen-Chefs Robert Habeck und Annalena Baerbock neue "Rock'n'Roller" in der Politik. "Beide Parteichefs sind echte Rock'n'Roller", sagte er dem "Tagesspiegel".



Er selbst hatte sich einst als "letzten Live-Rock'n'Roller" der deutschen Politik bezeichnet. Auf die Frage, ob die Grünen auch den Kanzler stellen könnten, sagte der Grünen-Politiker: "Ich werde jetzt keine Kanzlerdebatte lostreten." Baerbock und Habeck machten ihre Sache aber "hervorragend", so Fischer.