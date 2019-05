Kapitalismus ist Irrationalismus. Aus ökonomischer Sicht ist der Export von Waffen so gut wie der eines Heilmittels gegen Aids. Die Ökonomisierung der Gesellschaft geht einher mit einer Ausdehnung der Unvernunft.

Am 26. Mai ist Europawahl. Viele sehen ihr mit großer Sorge entgegen. Rechtspopulistische Parteien verzeichnen in Europa große Erfolge, regieren sogar in Polen, Ungarn oder Italien. Auf den ersten Blick gibt es Anlass zur Entwarnung. Mit signifikanten Stimmenzuwächsen der Rechten ist Prognosen zufolge nicht zu rechnen. Doch sollte an dieser Stelle niemand aufatmen.

Würde es den rechten Parteien gelingen, ihre Zerstrittenheit zugunsten einer gemeinsamen Strategie zu überwinden, könnten sie der Stiftung Wissenschaft und Politik zufolge die stärkste Kraft im Europaparlament bilden. Dass die EU nicht in den Händen von Rechtspopulisten ist, liegt nicht an der politischen Stimmung in Europa, sondern an der politischen Unfähigkeit der Rechten.

Rechtsextremismus-Studien beweisen: Demokratie wird zunehmend infrage gestellt und kann nicht länger als sichere Voraussetzung des gesellschaftlichen Lebens gelten. Mit Blick auf die Gründe für den Wechsel des politischen Klimas sind unterschiedliche Diagnosen im Umlauf. Chantal Mouffe und Ágnes Heller, zwei Grandes Dames der politischen Theorie, sehen das Phänomen mit großer Sorge, verorten dessen Ursprung jedoch an verschiedenen Stellen.

Für Mouffe ist der Erfolg des Rechtspopulismus vor allem das Ergebnis des Versagens der Linken. Sie sei an der Aufgabe gescheitert, eine eigene populistische Strategie zu entwickeln, um die Wut und Frustration der Bürger und Bürgerinnen angesichts wachsender sozialer Kälte in eine progressive Richtung zu lenken. Ágnes Heller nimmt von der klassischen Einteilung in Rechts und Links Abstand. Ihr zufolge stehen auf der einen Seite politische Kräfte, die sich den Werten des Rationalismus und der Aufklärung verpflichtet sehen, und auf der anderen Seite solche, die sich von sozialer Demagogie und völkischem Nationalismus leiten lassen. Mit Blick auf die Geschichte oder die aktuellen Geschehnisse in Venezuela wirkt Mouffes Ruf nach einem linken Populismus deutlich weniger überzeugend als Hellers Diagnose eines um sich greifenden Irrationalismus.

An dieser Stelle sollte eines nicht vergessen werden: Bei Demokratie und Kapitalismus handelt es sich um eine fragile Beziehung. Nicht umsonst betrachteten die sogenannten Chicago Boys (Schüler von Milton Friedman und Friedrich August von Hayek) den Sturz der Regierung Salvador Allendes in Chile (1973) und die auf sie folgende Diktatur Augusto Pinochets als ideale Voraussetzung, um die Ideen des modernen Wirtschaftsliberalismus in der Praxis zu erproben: Ein nicht an demokratischen Schnickschnack - an Menschenrechte, faire Gerichtsverfahren, Demonstrationsrecht et cetera - gebundener Staat war wesentlich besser zur ...

