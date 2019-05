Schauspielerin und Ex-Playmate Pamela Anderson ist zur linken Gesellschaftskritikerin geworden. "Ich musste gar nicht erst anfangen, linke Theorie zu lesen, um herauszufinden, dass etwas grundlegend falsch ist am Kapitalismus", sagte Anderson der Wochenzeitung "Die Zeit".



Sie habe während ihres Lebens gelernt, dass es "eine direkte Verbindung zwischen dem Schlachten von Tieren und dem Klimawandel" gebe. Das Problem sei ihr zufolge der Kapitalismus, weil er "noch mehr Leid und Ungerechtigkeit für die Menschen, die Tiere und den Planeten" verursache. Auch den globalen Aufstieg der Rechten kritisierte Anderson: "Überall auf der Welt kann man den gefährlichen Rutsch in den Faschismus, oder wie auch immer Sie das nennen wollen, beobachten. Den Hass gegen die Ausländer. Die Misogynie. Die neuen Mauern. Wenn ich Steve Bannon beim Wahlkampf in Europa sehe, muss ich Europa fragen: Habt ihr gesehen, wie das in den Vereinigten Staaten oder mit dem Brexit ausging?" In Deutschland macht Anderson derzeit Wahlkampf für die Partei des ehemaligen griechischen Finanzministers Yanis Varoufakis, DiEM25: "Das Problem sind nicht die Flüchtlinge, das Problem ist der Klimawandel. Laut den jüngsten Umfragen begreifen die Deutschen das auch. Und deshalb könnte Deutschland einen historischen Wandel einleiten", so Anderson.







Über ihr politisches Engagement sagte Anderson: "Es reicht nicht, einfach nur Geld für wohltätige Zwecke zu spenden. Ich gehe auf die Straße, und zwar wortwörtlich."