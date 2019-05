Auf der A9 bei Leipzig ist am Sonntag ein Reisebus verunglückt. Es soll Dutzende Verletzte geben, hieß es aus Polizeikreisen.



Die Einsatzkräfte forderten Rettungshubschrauber an. Die A9 wurde zwischen Leipzig-West und dem Rastplatz Bachfurt-West in beiden Richtungen voll gesperrt, die letzten freien Abfahrten waren das Schkeuditzer Kreuz und das Kreuz Rippachtal. Das Unglück soll sich laut erster Informationen in Fahrtrichtung Nürnberg ereignet haben.