FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.05.2019 - 11.00 am



- BERNSTEIN RAISES ASTON MARTIN TO 'OUTPERFORM' ('MARKET-P.') - TARGET 1200 PENCE - BRYAN GARNIER RAISES BURBERRY GROUP TO 'NEUTRAL' ('SELL') - CREDIT SUISSE RAISES SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 480 (407) PENCE - 'OUTPERFORM' - HSBC CUTS MERLIN ENTERTAINMENTS TO 'REDUCE' ('BUY') - TARGET 315 (450) PENCE - HSBC CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 1150 (1250) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 2200 (2520) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 850 (840) PENCE - 'BUY' - INVESTEC CUTS METRO BANK PLC TO 'SELL' ('HOLD') - JEFFERIES RAISES PREMIER FOODS PRICE TARGET TO 43 (41) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 730 (620) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SANNE GROUP PRICE TARGET TO 720 (650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LBBW CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 170 (200) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 300 (390) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 85 (100) PENCE - 'SELL' - LIBERUM CUTS LAND SECURITIES TO 'HOLD' ('BUY') - ODDO BHF CUTS EASYJET TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 1170 (1240) PENCE - RBC CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 215 (220) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES HAYS TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 175 PENCE - RBC RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2000 (1900) PENCE - 'OUTPERFORM' - STIFEL INITIATES VICTREX WITH 'BUY' - TARGET 2255 PENCE - UBS RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 570 (520) PENCE - 'SELL'



- TRADERS: ODDO BHF CUTS EASYJET TO 'NEUTRAL' (BUY)



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob