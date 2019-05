Die Partner haben etwa 17 Millionen Euro investiert. Der Energiespeicher in Brandenburg soll zur Stabilisierung des Stromnetzes eingesetzt werden und die Abregelung von Windparks minimieren.Enertrag, Enel Green Power und Leclanche haben in der vergangenen Woche den 22-Megawatt Großspeicher im brandenburgischen Cremzow eingeweiht. Die am Projektkonsortium beteiligten Unternehmen haben nach eigenen Angaben etwa 17 Millionen Euro in den Aufbau des Energiespeichers investiert. Er werde künftig Primärregelleistung erbringen und zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen. "Das Cremzow Projekt zeigt ...

