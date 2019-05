Das deutsche Unternehmen hat in Bilbao eine Tochtergesellschaft gegründet. Sie will Engineering und Beratung für Photovoltaik-Projekte in Spanien und Portugal anbieten.von pv magazine Spanien Das PI Berlin hat in diesem Monat seine neue Zentrale in Spanien eröffnet. Die Gründung der Tochtergesellschaft PI Berlin S.L. hatte das Berliner Unternehmen bereits Ende vergangenen Jahres angekündigt. Sie hat ihren Hauptsitz nun in Bilbao und will mit technischer Beratung der Wiederbelebung des Photovoltaik-Marktes auf der iberischen Halbinsel begleiten. Das Büro in Spanien wird von Geschäftsführer Asier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...