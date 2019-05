Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Gewittern mit Starkregen und Hagel in Deutschland. Betroffen seien Teile der Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Hessen, hieß es in einer Warnmeldung vom Montagnachmittag.



Es könne im Laufe des Tages und in der Nacht zu Dienstag örtlich zu Blitzschäden, Überflutungen von Kellern und Straßen und durch Hagelschlag zu Schäden an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Kulturen kommen. Der DWD warnte außerdem vor möglichen Erdrutschen. Speziell für Baden-Württemberg sprach der Wetterdienst aufgrund des anstehenden Dauerregens eine gesonderte Warnung aus. Demnach seien in diesen Gebieten Überflutungen von Kellern und Straßen sowie Hochwasser in Bächen und Flüssen möglich.



Ein Tiefdruckgebiet über Tschechien lenkt von Osten her sehr feuchte und warme Luft nach Deutschland. In den Alpen und im Alpenvorland regnet es bereits mit einer Intensität von 5 bis 10 l/qm in der Stunde.