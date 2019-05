Der EUR/USD könnte mittelfristig in die Region von 1,15 Dollar zurückkehren, schreibt Senior Analyst bei der Danske Bank Aila Mihr. Wichtigste Zitate "Der EUR/USD wird auf die Veröffentlichung der Flash-PMIs per Mai am Donnerstag blicken. Wir gehen von einer etwas stärkeren Erholung des PMI des verarbeitenden Gewerbes im Euroraum aus als der Konsens". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...