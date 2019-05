In einem Interview mit Europe 1 erklärte Tina Schuler, Hauptgeschäftsführerin von Casino und Leader Price, die Bereitschaft ihrer Gruppe, kräftig in den Biomarkt zu investieren. Der Bereich biologischer Lebensmittel wird sich in der Größe verdoppeln, wie es bereits in 400 Verkaufsstellen geschehen ist, ein Drittel der Gesamtanzahl, sagte sie Berichten zufolge. In...

Den vollständigen Artikel lesen ...