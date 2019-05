Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat den verstorbenen Rennfahrer Niki Lauda als eine der "herausragendsten Persönlichkeiten" des Landes gewürdigt. "Die Rennstrecken waren seine Heimat und die Luftfahrt seine Liebe. Und wie kein anderer hat er sich mehrmals ins Leben zurück gekämpft", schrieb Kurz am Dienstagmorgen bei Twitter.



Lauda sei ein Vorbild für Mut, Disziplin und Geradlinigkeit. "Das ganze Land und die Motorsportwelt trauert um einen ganz großen Österreicher", so Kurz weiter. Der dreifache Formel-1-Weltmeister war am Montag im Alter von 70 Jahren gestorben.