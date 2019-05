Baar - Der Technologiekonzern Ascom hat von der britischen Person Centred Software einen Auftrag im Wert von rund 3,5 Millionen Franken gewonnen. Der Auftrag des britischen Spezialisten für mobile Pflegeüberwachung umfasse Myco-3-Smartphones von Ascom für mehrere tausend Personen in der Pflege in Grossbritannien, teilte Ascom am Dienstag mit. Myco 3 werde damit zum Standardgerät für das...

Source

Den vollständigen Artikel lesen ...