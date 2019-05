Die Stimmung gegenüber der Europäischen Gemeinschaftswährung bleibt in der zweiten Monatshälfte verhalten und so baut der EUR/USD seine Aufwärtsbewegung vom Montag ab, während der Fokus wieder auf der 1,1150 liegt. EUR/USD schaut auf Handel, EZB Das Paar notiert am unteren Ende seiner jüngsten Range, nach dem es in der vergangenen Woche zu einem starken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...