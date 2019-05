Zürich - Gamechanger Mobile Banking: In der Schweiz und in Deutschland riskieren etablierte Banken zunehmend, Kunden an neue Anbieter mit einem attraktiveren Mobile-Banking-Angebot zu verlieren, wenn sie nicht mit eigenen überzeugenden mobilen Services dagegenhalten. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Bankkundenbefragung im Auftrag des Digital-Banking-Softwareanbieters CREALOGIX.

Source

Den vollständigen Artikel lesen ...