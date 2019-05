Michael Harbisch (TBF): Bewertungsmethoden bei Tech-Firmen

Der Nimbus ungebrochenen Wachstums, den Tech-Firmen genießen, lässt viele Anleger nach dem Einbruch Ende 2018 mittlerweile bei diesen Titeln wieder beherzt zugreifen - und das oft allzu sorglos. Wie man die Unternehmen richtig bewertet, erklärt Michael Harbisch von TBF Global Asset Management.

Die technologische Revolution ist in vollem Gange. Alle Welt spricht von Disruption und Technologien, die sich mit rasanter Geschwindigkeit fortentwickeln. In ähnlichem Tempo sind viele Bewertungen auf entsprechend hohe Niveaus gelaufen. Die Ersten fühlen sich deshalb bereits an die Tech-Blase Ende der 1990er bis Anfang der 2000er Jahre erinnert.



Beitrag "Welche Bewertungsmethoden bei Tech-Firmen greifen"





Finden Sie hier Informationen zu den Vermögensverwaltenden Fonds und Produkten der TBF Global Asset Management GmbH.