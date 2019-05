Stefan Amenda (MEAG): Sell in May and go away?

Wenig! Den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg oder Ausstieg zu finden, ist immer schwierig. Für private Anleger ist es sogar nahezu unmöglich. Am absoluten Tiefpunkt einsteigen, das gelingt fast niemandem. Auch nicht, am absoluten Hochpunkt zu verkaufen. Beim Anlegen ist ein langer Atem wichtig, denn Fonds unterliegen den Schwankungen an den Kapitalmärkten, wie z.B. Aktienkurs-, Zinsänderungs- und Währungsrisiken. Auf das Timing kommt es weniger an. Das gilt vor allem bei der regelmäßigen Anlage in aktienorientierte Investmentfonds. Ein Investmentfonds investiert in eine große Anzahl von Wertpapieren. Durch diese Diversifikation unterliegt der Fonds weniger extremen Schwankungen und kann Risiken ausgleichen. Somit ist das Risiko des Timings bei einem Investmentfonds geringer als bei einer einzelnen Aktie.

Insbesondere langfristig orientierte Anleger können daher von höheren Renditechancen der Investmentfonds profitieren. Auch Mischfonds können auf lange Sicht attraktivere Anlageformen sein als Tagesgeld oder Sparkonto.

Deshalb: die besten Monate zu investieren, sind von Januar bis Dezember. Das heißt: auch im Mai kann es sich lohnen, langfristig zu investieren. Selbst aus einem monatlichen Sparbetrag von 100 Euro kann sich innerhalb von 20 Jahren ein ansehnlicher Betrag ergeben. Die Investmentfonds von ERGO und MEAG eröffnen Ihnen die Möglichkeit, an den Renditechancen der Kapitalmärkte zu profitieren.

