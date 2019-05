FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1100 (1130) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 2250 (2550) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES BURBERRY GROUP TO 'MARKET-PERFORM' ('UNDERPERFORM') - GOLDMAN INITIATES NETWORK INTL WITH 'BUY' - TARGET 650 PENCE - HSBC RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 2000 (1600) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 325 (340) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ENTERTAINMENT ONE PRICE TARGET TO 649 (655) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HOMESERVE PRICE TARGET TO 1150 (970) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS AB DYNAMICS PRICE TARGET TO 2625 (2645) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS FIRST DERIVATIVES PL PRICE TARGET TO 4100 (5300) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES HOMESERVE PRICE TARGET TO 1200 (1120) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES WPP PRICE TARGET TO 1450 (1290) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES GALLIFORD TRY TO 'ADD' ('HOLD') - UBS CUTS MERLIN ENTERTAINMENTS PRICE TARGET TO 275 (295) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS TUI PRICE TARGET TO 720 (730) PENCE - 'SELL'



