AUD/USD Tageschart Der AUD/USD notiert in einem Abwärtstrend unter den wichtigen SMAs. Der Aussie erreichte das mehr Monatstief. AUD/USD 4-Stundenchart Der AUD/USD wird am Wochentief und unter den wichtigen SMAs gehandelt, was für mittelfristig negative Aussichten spricht AUD/USD 30-Minutenchart Der Aussie steht in der Nähe des Tagestief unter Druck. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...