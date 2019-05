Der Energiekonzern strebt an, dass bis 2045 alle Autos in seinem Verteilnetz elektrisch geladen werden können. Der Umbau der Netze soll dabei weitgehend ohne störende Baustellen erfolgen und rund 2,5 Milliarden Euro in den nächsten 20 Jahren kosten.Eon will seine Netze fit für die Elektromobilität machen. Bis 2045 werde angestrebt, dass bei einer vollständigen Umstellung auf elektrische Pkw, alle Fahrzeuge im Verteilnetz geladen werden könnten, hieß es am Dienstag bei der Vorstellung einer gemeinsamen Studie des Energiekonzerns und Consentec. Voraussetzung dafür seien kontinuierliche und vorausschauende ...

