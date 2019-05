London - Die britische Premierministerin Theresa May will das Parlament in London über ein zweites Brexit-Referendum abstimmen lassen. Das sagte May bei einer Rede in London am Dienstag. Sie wolle dem Parlament Anfang Juni im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens einen "neuen Brexit-Deal" vorlegen, sagte May. Die Regierungschefin war mit ihrem mit Brüssel ausgehandelten Abkommen...

Source

Den vollständigen Artikel lesen ...