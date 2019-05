Spanien wird wohl in den kommenden Jahren zunehmendem Wettbewerb von anderen europäischen Avocado-Lieferanten begegnen, da es Anzeichen dafür gibt, dass einige Länder versuchen, dem Erfolg ihres mediterranen Nachbarn nachzueifern. Das liegt zum Teil an den boomenden Verkäufen in Europa, die in nur zwei Jahren um 60% angestiegen sind. Bildquelle: Shutterstock.com Das...

Den vollständigen Artikel lesen ...