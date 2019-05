Brig - Die Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) und die FernUni Schweiz bauen im Rhonesandquartier in Brig einen Hochschulcampus, der 165 Arbeitsplätze für Lehre, Forschung und Verwaltung, sowie Unterrichtsräume und Labore bereithält. Am 21. Mai konnte in einem offiziellen Festakt die Grundsteinlegung gefeiert werden. Geplante Inbetriebnahme ist im Frühjahr 2021. Das Bauprojekt geht zurück auf...

